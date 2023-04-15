Азербайджанских тяжелоатлетов встретили в Баку с большим воодушевлением

Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, вернулись в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, наших спортсменов с большим воодушевлением встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Вернувшихся в Баку спортсменов встречали родственники, болельщики и представители СМИ.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.