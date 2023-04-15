Когда мы были в отеле, интернет не работал
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Когда мы были в отеле, интернет не работал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал руководитель пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Канан Масталиев.

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