Когда мы были в отеле, интернет не работал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал руководитель пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Канан Масталиев.

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