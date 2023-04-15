Мы отказались от участия в Чемпионате Европы из-за армянской провокации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом cказал в субботу журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Омар Джавадов.

Новость обновляется