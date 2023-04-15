https://news.day.az/sport/1555909.html Мы отказались от участия в Чемпионате Европы из-за армянской провокации - азербайджанский спортсмен
Мы отказались от участия в Чемпионате Европы из-за армянской провокации - азербайджанский спортсмен
Мы отказались от участия в Чемпионате Европы из-за армянской провокации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом cказал в субботу журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Омар Джавадов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре