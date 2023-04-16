Бельгийский клуб хочет приобрести азербайджанского футболиста

Азербайджанский хавбек украинского футбольного клуба "Александрия" Эмиль Мустафаев попал в сферу интересов нескольких команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 21-летним полузащитником заинтересовался бельгийский "Вестерло". В частности, клуб планирует привлечь его в свои ряды этим летом. Также интерес к нему имеется от киевского "Динамо", а также некоторых других украинских клубов.

Контракт Мустафаева с "Александрией" завершается предстоящим летом. Сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательного решения пока не принято.

