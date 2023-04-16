Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Европы завоевали 4 медали

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали в первый день Кубка Европы среди молодежи, который проходит в городе Познань, Польша.

Как передает Day.Az, в первый день турнира 11 наших дзюдоистов в 5 весовых категориях боролись за награды.

Из них, Гадир Гусейнов (73 кг) занял второе место, а Сулейман Алиев (60 кг), Айдын Рзаев (66 кг) и Нармин Амирли (78 кг) замкнули "тройку" призеров.