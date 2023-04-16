Мбаппе побил рекорд «ПСЖ» по голам в чемпионате Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе побил рекорд клуба по количеству голов в чемпионате Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард отличился в матче 31-го тура французской Лиги 1 с "Лансом". Этот гол стал для него 139-м в карьере в чемпионате Франции в составе парижской команды.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Эдинсону Кавани, который отличился в матчах за "ПСЭ" 138 раз. Третью строчку в рейтинге занимает Златан Ибрагимович (113).

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лансом" со счетом 3:1. Помимо Мбаппе, голами за столичный клуб отметились Витинья и Лионель Месси.

"ПСЖ" набрал 72 очка и упрочил лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ланс", занимающий вторую строчку, отстает теперь на девять очков.

Руководство "Пари Сен-Жермен", как сообщалось ранее, планирует устроить масштабную чистку состава по окончании текущего сезона.

По информации GFFN, парижский клуб может расстаться с Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Карлосом Солером, Витиньей, Ренату Саншешом, Фабианом Руисом, Хуаном Бернатом и Уго Экитике, если они недостаточно хорошо проведут последние девять матчей в текущем чемпионате Лиги 1.

Ранее стало известно, что руководство "Пари Сен-Жермен" и аргентинский нападающий Лионель Месси не пришли к договоренности о новом контракте.