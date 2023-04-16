Гимнастка из Польши заняла первое место среди юниорок на Международном турнире AGF Trophy в Баку в упражнении с булавами

Спортсменка Лилиана Левинска, представляющая Польшу, заняла первое место на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с булавами среди юниорок, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Результат грации составил 30.350 балла.

На второй позиции Вера Туголукова из Кипра (29.550 балла), третье место заняла Дара Малинова, представляющая Болгарию (29.500 балла).

Азербайджанская гимнастка Назрин Абдуллаева с результатом 25.900 балла заняла восьмую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.