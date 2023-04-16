Тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о своем состоянии после обвинений в расизме

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал о своем состоянии в связи с обвинениями в расизме и влиянии происходящего на подготовку команды к матчу с "Лансом" в Лиге 1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чувствую себя немного уставшим в завершении недели. Я мало спал, но у меня еще много энергии и решимости. Моя семья в порядке, она там, где и должна быть.

Нужно искать укрытие в работе. Нельзя игнорировать происходящее, но после того, как наши игроки испытывали большое напряжение на тренировках, они получили удовольствие от сегодняшней игры, это хороший сигнал", - передает слова Галтье Sports.fr.

Спортивный директор футбольного клуба "Ницца" Жюльен Фурнье ранее сообщил о расистских взглядах Галтье, который возглавил "ПСЖ" перед сезоном-2022/23, а до этого один год проработал в "Ницце" и довел команду до финала Кубка Франции.

Спортивный директор пожаловался в сообщении на то, что у них с Галтье происходят споры о религии и цвете кожи футболистов, которых Фурнье приводит в команду. Якобы тренер считал, что в "Ницце" должны играть только белые люди.

Галтье опроверг все обвинения в свой адрес.