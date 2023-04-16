Азербайджанские грации завоевали "золото" и "серебро" в упражнении с обручем на Международном турнире AGF Trophy

Азербайджанская грация Зохра Агамирова завоевала "золото", а Алина Гезалова "серебро" на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с обручем среди сеньорок, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат Зохры Агамировой составил 33.700 балла, а Алины Гезаловой - 30.350 балла.

Бронзовую медаль с результатом 29.300 балла завоевала Нора Демьер из Швейцарии.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.