Стало известно о травмах попавшего в ДТП с трамваем капитана "Лацио"

Форвард и капитан римского "Лацио" Чиро Иммобиле в результате аварии получил деформацию позвоночника и сложный перелом ребра. Об этом сообщает пресс‑служба итальянского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игрок сборной Италии остается под наблюдением в отделении неотложной медицины университетской больницы IRCCS имени Агостино Джемелли в Риме.

По информации свидетелей аварии, внедорожник Land Rover футболиста врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был очень сильным, передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

33-летний Иммобиле провел в текущем сезоне за "Лацио" 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Римский клуб после 30 туров занимает второе место в Серии А.