Азербайджанская гимнастка заняла первое место на Международном турнире AGF Trophy в упражнении с лентой

"Золото" Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в упражнении с лентой среди сеньорок завоевала азербайджанская грация Зохра Агамирова, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Ее выступление судьи оценили на 31.400 балла.

Серебряную медаль с результатом 30.750 балла завоевала еще одна представительница сборной Азербайджана - Алина Гезалова, "бронза" досталась Эвелин Виктории Кочиш из Венгрии, ей судьи поставили за программу - 29.400 балла.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.