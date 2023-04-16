Холанд заменит Бензема в «Реале»

Футбольный клуб "Реал" планирует осуществить трансфер норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в форварде английской команды видят замену известному форварду Карим Бенземе. Отмечается, что "Реал" хочет расстаться с Бензема в следующем сезоне. "Сливочные" не станут продлевать контракт с французским нападающим.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Холанд принял участие в 28 матчах, в которых ему удалось забить 32 мяча и сделать пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского нападающего составляет €170 млн. Холанд перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" прошлым летом. Нынешний сезон для него первый в АПЛ в карьере.