https://news.day.az/sport/1556225.html На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов
На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов
На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" в Баку не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.
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