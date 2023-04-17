На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов

На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" в Баку не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

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