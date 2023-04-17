В Баку ограничат движение транспорта во время Гран-При Азербайджана "Формулы 1"

Во время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" ограничение на движение транспорта будет действовать в трех частях Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров сказал журналистам, что 24 апреля с 01:00 будет ограничено движение транспорта по проспектам и улицам, вокруг "Бакинского городского кольца".

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