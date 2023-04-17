"Карабах" – автор абсолютного рекорда

Агдамский "Карабах" стал автором абсолютного рекорда в истории чемпионатов Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, подопечные Гурбана Гурбанова, уступив в рамках минувшего 30-го тура АЗПЛ бакинскому "Сабаху" (1:2), остановились на отметке в 49 матчей без поражений подряд. В нее вошли 40 побед и 9 ничей. Эта серия охватила два сезона, начавшись в прошлом. Предыдущее поражение "Карабах" получил 25 октября 2021 года от "Сабаила" (1:3).

В целом, в прошлом сезоне агдамцы не проигрывали 20 матчей подряд, а в нынешнем - 29. Примечательно, что второй лучший результат тоже принадлежит "Карабаху" - 31 матч без поражений (2018-19 гг.). Далее идут "Кяпаз" (28; 1997-98), "Туран" (27; 1992-93), а также "Шамкир" (26; 2000-01) и "Нефтчи" (26; 2003-04).

В свою очередь, для "Сабаха" победа в этой встрече стала первой над "Карабахом". В предыдущих 18-и матчах "совы" 12 раз уступили и 6 раз сыграли вничью.

