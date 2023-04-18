Месси вернется в "Барселону"?

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта во время общения с болельщиками заявил, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в скором времени вернётся в стан каталонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Лапорта фотографировался с болельщиками на трибунах перед матчем 29-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0) и параллельно отвечал на вопросы фанатов. Один из зрителей спросил президента "Барселоны", вернётся ли в команду Лионель Месси. На что Лапорта незамедлительно ответил: "Si" (рус. - "Да"). Видео общения функционера с болельщиками опубликовано в соцсетях Cadena Ser Carrusel Deportivo.

Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ намерен вложить в "Барселону" средства, которые позволят клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания Месси. Сейчас "Барселона" находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения.