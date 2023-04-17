https://news.day.az/sport/1556392.html Польский клуб заинтересовался капитаном "Сабаха"
Контракт Джамалова с "Сабахом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Польский клуб заинтересовался капитаном "Сабаха"
Хавбек бакинского "Сабаха" и сборной Азербайджана по футболу Эльвин Джамалов попал в поле зрения зарубежного клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 28-летним капитаном "Сабаха" заинтересовался клуб "Погонь", выступающий в Экстраклассе Польши.
Контракт Джамалова с "Сабахом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
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