Польский клуб заинтересовался капитаном "Сабаха"
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Хавбек бакинского "Сабаха" и сборной Азербайджана по футболу Эльвин Джамалов попал в поле зрения зарубежного клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 28-летним капитаном "Сабаха" заинтересовался клуб "Погонь", выступающий в Экстраклассе Польши.

Контракт Джамалова с "Сабахом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
 