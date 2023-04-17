Хавбеку «Реала» Вальвере может грозить дисквалификация

Дело полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде передано в Комитет по спортивным соревнованиям, сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной этому послужил конфликт Вальверде с игроком "Вильярреала" Алексом Баэной после матча в чемпионате Испании. Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Как объяснило окружение Вальверде, Баэна издевался над семьей полузащитника "Реала", а именно над угрозой выкидыша его жены.

Заседание комитета по этому делу пройдет в среду, 19 апреля. Сообщается, что Вальверде может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что дело о нападении Вальверде на Баэну было рассмотрено 17 апреля, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью изучила детали дела.