Лидеры, дебютанты и старая гвардия на Чемпионате мира

Двадцать дней осталось до начала чемпионата мира по дзюдо в Дохе (Катар). В конце прошлой недели тренерский штаб сборной Азербайджана обнародовал состав, в который вошли 13 спортсменов. Остановимся на нем подробнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, состав команды, по сравнению с прошлогодним мундиалем в Ташкенте, претерпел изменения наполовину. Тут есть свои нюансы, учитывая последние результаты отдельно взятых спортсменов, а также регламент чемпионата, в соответствии с которым каждая сборная может выставлять не больше девяти участников, как в мужском, так и в женском зачете. И при этом они должны обладать определенным средним рейтингом. Таким образом, в нескольких категориях на выбор страна может одновременно делегировать сразу двух атлетов, Азербайджан воспользовался данной опцией.

Так, в весе до 60 кг поборются сразу два победителя турниров "Большого шлема" этого года - Балабей Агаев и Туран Байрамов. Оба являются дебютантами мирового первенства, и вояж в Доху станет для них настоящим экзаменом. Выбор главного тренера Рихарда Траутманна тут вполне очевиден, тем более на фоне успехов Агаева и Байрамова последние результаты участника Олимпиады Карамата Гусейнова выглядят куда скромнее - третье место на "Большом шлеме" в Баку.

Также два дзюдоиста выступят в категории до 90 кг: Мамедали Мехтиев и Мурад Фатиев. Последний дошел до финала "Большого шлема" в Париже в новом для себя весе и, конечно же, данный результат был взят в расчет. Тогда как Мамедали выступает довольно нестабильно и, возможно, что усилившаяся внутренняя конкуренция его существенно подстегнет.

В остальном состав оказался предсказуем. Если на протяжении длительного периода времени в весе до 73 кг успешно боролись Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев, то после того, как последний сменил категорию, альтернативы Хидаяту в ней нет. В качестве одних из претендентов на награды в Доху также отправятся Саид Моллаи (81 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). А одним из самых опытных дзюдоистов нынешнего состава остается Орхан Сафаров (66 кг), стремящийся на свою третью Олимпиаду. На свой первый ЧМ в нынешнем олимпийском цикле отправится и Ушанги Кокаури (+100 кг), пропустивший вояж в Ташкент из-за травмы.

Что касается женской сборной, то четверо спортсменок выступят в двух весах. ЧМ будет дебютом для Кенуль Алиевой (48 кг) и Айдан Велиевой (52 кг). Обе боролись на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале, где Кенуль выиграла серебро, а Айдан - бронзу. Велиева также стала третьей на первенстве мира среди кадетов, тогда как Алиева боролась в финале чемпионата континента U-23. Так что мундиаль для обеих станет большим событием.

Также за рейтинговые очки будут бороться Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), которая недавно отличилась на "Большом шлеме" в Тбилиси, завоевав бронзу.

На сегодняшний день на ЧМ заявились команды из 86-и стран. А общее количество участников составляет 525 дзюдоистов, но цифры продолжают расти.