Анчелотти о своем возможном назначении в сборную Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника национальной команды Бразилии. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне не нравится об этом говорить. Я хотел бы остаться в "Реале", я уже разъяснил это", - сказал Анчелотти.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после вылета в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 от сборной Хорватии в серии пенальти.

Напомним, что "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов мадридский клуб сейчас находится на стадии 1/4 финала. В пером матче этой стадии против лондонского "Челси" "Реал" одержал победу со счетом 2:0. Ответный матч "Челси" - "Реал" состоится 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по бакинскому времени.