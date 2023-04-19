Лэмпард сравнил Боули и Абрамовича в качестве владельцев «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о жестком разговоре владельца команды Тода Боули с игроками после матча с "Брайтоном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца Романа Абрамовича критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности.

Я не думаю, что это плохо.

Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится", - передает слова Лэмпарда Football.London.

Клуб до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда.

В минувшие выходные "Челси" уступил "Брайтону" в чемпионате страны со счетом 1:2. После 31 тура команда занимает 11-е место, набрав 39 очков.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.