https://news.day.az/sport/1556516.html Футбольное побоище в Колумбии - ВИДЕО
Футбольное побоище в Колумбии - ВИДЕО
В Колумбии перед стартом матча команд Атлетико Насьональ и Америка Кали развернулось настоящее футбольное побоище.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Болельщики клуба из Меделлина вторглись в сектор фанатов гостей и начали забрасывать их фаерами, когда в дело попыталась вмешаться полиция и стюарды, болельщики обеих команд набросились уже и на них.
В результате битвы матч был отменен, а 24 человека, включая 11 полицейских, отправились в больницы.
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