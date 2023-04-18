Футбольное побоище в Колумбии

В Колумбии перед стартом матча команд Атлетико Насьональ и Америка Кали развернулось настоящее футбольное побоище.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Болельщики клуба из Меделлина вторглись в сектор фанатов гостей и начали забрасывать их фаерами, когда в дело попыталась вмешаться полиция и стюарды, болельщики обеих команд набросились уже и на них.

В результате битвы матч был отменен, а 24 человека, включая 11 полицейских, отправились в больницы.