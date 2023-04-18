Сколько билетов продано на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года?

Уже продано 90 процентов билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Об этом сказал во вторник Day.Az пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что билеты на гонки в этом году были приобретены болельщиками из более чем 100 стран мира.

По его словам, в тройке лидеров по приобретению билетов Великобритания, Нидерланды и Азербайджан.

"Билеты на многие трибуны полностью распроданы. Осталось очень мало мест", - сказал Теймуров.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля, в нем примут участие 10 команд.