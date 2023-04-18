Азербайджанский борец стал четырехкратным чемпионом Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в четвертый раз стал чемпионом Европы.

Как сообщает Day.Az, Гаджи Алиев (70 кг) победил в квалификационном раунде итальянца Джанлуку Таламо с полным преимуществом - 12:1. В четвертьфинале азербайджанский борец оказался сильнее немца Кевина Хенкеля - 4:0. Капитан национальной сборной обыграл в полуфинале молдаванина Василе Дьяко со счетом 4:1 и в пятый раз вышел в финал чемпионата Европы.

Гаджи Алиев выиграл решающий матч у болгарского борца Рамазана Рамазанова со счетом 10:3 и стал четырехкратным чемпионом Европы. Азербайджанский борец также является трехкратным чемпионом мира.

Отметим, что другой азербайджанский борец - Алиаббас Рзазаде (57 кг) также ранее завоевал золотую медаль.