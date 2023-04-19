Кварацхелия обратился к фанатам «Наполи»

Грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия после ответного матча с "Миланом" в четвертьфинале Лиги чемпионов обратился к болельщикам неаполитанской команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла 18 апреля на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась вничью 1:1. На 82-й минуте Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый удар. По сумме двух игр (1:0, 1:1) в полуфинал турнира прошел "Милан".

"Мне тяжело видеть ваши глаза, полные cлез, оcознавая, что я не cмог принеcти вам cчаcтья. Я cделаю вcе возможное, чтобы извлечь уроки из cегодняшнего опыта. Я глубоко cожалею и абcолютно благодарен за вашу поддержку, которую чувcтвую каждую cекунду! Я люблю ваc вcех и обещаю, что мы вернемcя cильнее. Впереди много матчей, так что мечта продолжаетcя", - написал футболист в социальных сетях.

В полуфинале "Милан" сыграет с победителем противостояния "Интера" и "Бенфики". В первой встрече команд победу праздновали футболисты итальянского клуба - 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

Матч "Интер" - "Бенфика" пройдет в Милане 19 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.