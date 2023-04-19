Бензема стал рекордсменом «Реала»

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема провел свой 131‑й матч в Лиге чемпионов в составе "сливочных", выйдя на поле в стартовом составе в ответной встрече 1/4 финала турнира против лондонского "Челси", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. С таким же счетом завершился и первый матч. Таким образом, "Реал" по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Бензема обошел по числу сыгранных матчей в ЛЧ за "Реал" экс-форварда "сливочных" Рауля (130 матчей). Больше них за мадридский клуб в Лиге чемпионов играл лишь голкипер Икер Касильяс (150).

Для Бензема это 150‑й матч в Лиге чемпионов. Он пятый футболист в истории турнира по числу сыгранных матчей. Лидирует Криштиану Роналду (183), далее следуют Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151).

В полуфинале "Реал" сыграет с победителем в паре "Манчестер Сити" - "Бавария". В первом матче, прошедшем неделю назад, английский клуб разгромил соперников со счетом 3:0. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.