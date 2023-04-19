В связи с гонками "Формулы 1" заполнены места во всех центральных отелях Баку

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" заполнены места во всех центральных отелях города Баку.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Ассоциации отелей Азербайджана.

"В связи с гонками крупные отели, расположенных в центре города, приняли много туристов. Отели, которые находятся несколько дальше от трассы "Формулы 1", заполнены более чем на 70 процентов. Это очень хороший показатель для сезона. Переполнены и небольшие отели. Среди фанатов гонок "Формулы 1" много обеспеченных людей, в связи с чем туристы отдают предпочтение более комфортабельным и сетевым отелям, находящимся в центре города. В основном места в отелях забронированы гражданами Турции, России, Казахстана, Грузии, США и европейских стран. Проведение гонок "Формулы 1" способствует популяризации страны, в том числе развитию туризма", - говорится в сообщении Ассоциации.

В отелях, расположенных в центре Баку, сообщили Trend, что места в отелях, расположенных непосредственно вблизи трассы гонок, полностью заполнены.

"Цены в отелях возросли по сравнению с предыдущими месяцами, варьируя в зависимости от категории отелей и предоставляемых услуг. В услуги, предоставляемые туристам, входит также организация внутригородских поездок и поездок в регионы страны", - сказали в отелях.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля.