Появились подробности предполагаемого контракта «Барселоны» с Месси

"Барселона" предложит нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси контракт на два года. Подробности предполагаемого соглашения появились на сайте Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, "Барселона" хочет вернуть игрока летом 2023 года, когда у него закончится контракт с ПСЖ. В случае подписания двухлетнего соглашения Месси сможет принять участие в праздновании 125-летия каталонского клуба в конце 2024 года.

Источники в "Барселоне" отмечают, что возвращение Месси будет финансово выгодным. Ожидается, что аргентинец сможет приносить до 25 процентов дохода клуба.

13 апреля Catalunya Radio сообщило, что Месси намерен вернуться в "Барселону" и общается на эту тему с главным тренером команды Хави. Днем позднее журналист Фабрицио Романо заявил, что в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонский клуб финансовый fair play в случае подписания Месси.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.