Page Six: теннисистка Серена Уильямс пишет новые мемуары

Серена Уильямс напишет новые мемуары, которые могут принести ей больше $10 млн. Как передает Day.Az, об этом Page Six сообщили инсайдеры в издательском бизнесе.

Источник заявил, что книжный мир говорит о том, что Уильямс "продает мемуары через [мощного литературного агента] Сюзанну Глак в WME", и предположил, что на кону "восьмизначные суммы".

Уильямс опубликовала книгу "My Life: Queen of the Court" в 2009 году. После выхода этой книги она добилась новых вершин в карьере, вышла замуж за техномагната Алексиса Оганяна, стала матерью, а также боролась с проблемами со здоровьем.

В начале недели Уильямс открыла мультимедийную производственную компанию 926 Productions, которая уже заключила договор с Amazon Studios на показ телепрограмм. По данным издания Hollywood Reporter, в разработке находится множество проектов, включая документальный фильм о футболе под названием "Copa '71" о неофициальном женском чемпионате мира 1971 года.