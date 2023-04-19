https://news.day.az/sport/1557056.html Модель, прославившаяся во время ЧМ по футболу в Катаре, приедет в Баку - ФОТО
Модель, прославившаяся во время ЧМ по футболу в Катаре, приедет в Баку - ФОТО
Обладательница титула "Мисс Хорватия 2016" Ивана Кнолль готовится к приезду в Баку.
Как передает Day.Az, об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.
Она сказала, что приезжает в Азербайджан на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку 28-30 апреля.
Девушка отметила, что является фанаткой "Формулы-1" и с нетерпением ждет возможности посмотреть гонки вживую.
У хорватской модели более 3,4 миллиона подписчиков в Instagram.
Отметим, что Ивана прославилась во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году. Она отправилась смотреть матч в откровенном наряде.
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