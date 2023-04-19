Модель, прославившаяся во время ЧМ по футболу в Катаре, приедет в Баку

Обладательница титула "Мисс Хорватия 2016" Ивана Кнолль готовится к приезду в Баку.

Как передает Day.Az, об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.

Она сказала, что приезжает в Азербайджан на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку 28-30 апреля.

Девушка отметила, что является фанаткой "Формулы-1" и с нетерпением ждет возможности посмотреть гонки вживую.

У хорватской модели более 3,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Отметим, что Ивана прославилась во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году. Она отправилась смотреть матч в откровенном наряде.