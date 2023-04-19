Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Загребе завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанская сборная завоевала 6 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на континентальном первенстве. С этими результатами азербайджанская команда набрала 150 очков и стала чемпионом Европы. Грузия (137) заняла второе место, а Турция (115) - третье место. Это стал второй подряд и четвертый в общем титул чемпиона Европы сборной Азербайджана по вольной борьбе.

Азербайджанская команда превзошла все страны также по качеству медалей. Сборная также добилась своего лучшего результата за последние 4 года по этому показателю.

Отметим, что чемпионами Европы стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали серебряные медали, а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевали бронзовые медали.