«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Баварией" во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 57-й минуте забил форвард гостей Эрлинг Холанд. У хозяев на 83-й минуте отличился Йозуа Киммих, реализовавший пенальти.

Первая игра в рамках четвертьфинала закончилась победой горожан со счетом 3:0. Таким образом, по результатам двух матчей команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии турнира клуб сойдется в противостоянии с мадридским "Реалом". Первая встреча состоится 9 мая.

Еще одним полуфиналистом турнира стал "Интер". Клуб оказался сильнее "Бенфики", в первом матче одержав победу со счетом 2:0, а во втором сыграв вничью 3:3. В 1/2 финала "Интер" встретится с "Миланом".

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.