«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года

"Интер" сыграл вничью с "Бенфикой" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира по итогам двухматчевого противостояния.

Итальянская команда вышла в 1/2 финала главного европейского клубного турнира впервые с сезона-2009/2010. Тогда "Интер" выиграл трофей под руководством Жозе Моуринью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра, прошедшая 19 апреля в Милане, завершилась со счетом 3:3.

Николо Барелла вывел черно-синих вперед на 14-й минуте встречи. На 38-й минуте "Бенфика" смогла отыграться благодаря точному удару Фредрика Эурснеса, но во втором тайме "Интер" отправил в ворота соперников еще два мяча - авторами голов стали Лаутаро Мартинес (на 66-й) и Хоакин Корреа (на 78-й).

На 86-й минуте Антониу Силва сократил отставание португальцев до минимума, а на пятой добавленной к основному времени матча минуте Петар Муса позволил "Бенфике" отыграться.

В первом матче команд победу одержал "Интер" - в Лиссабоне он был сильнее со счетом 2:0.

Соперником "нерадзурри" по полуфиналу Лиги чемпионов станет "Милан", накануне выбивший из розыгрыша еврокубка "Наполи". В первой встрече подопечные Стефано Пиоли одержали над неаполитанцами победу со счетом 1:0, а во второй команды сыграли вничью (1:1).

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 9/10-го и 16/17-го мая.