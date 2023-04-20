Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились все полуфинальные пары плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Накануне "Манчестер Сити" выбил мюнхенскую "Баварию", а миланский "Интер" оказался сильнее португальской "Бенфики", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом", а "Милан" проведет две встречи с "Интером". Первые игры пройдут 9-10 мая, а ответные - 16-17 мая. Финальная встреча состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе". Действующим чемпионом турнира является мадридский "Реал", который обыграл в последнем финале английский "Ливерпуль" со счетом 1:0. "Сливочные" в четвертьфинале выбили "Челси", а "Милан" обыграл своих итальянских соперников "Наполи".