Криштиану Роналду хотят депортировать из Саудовской Аравии

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед в своих социальных сетях заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны об аресте и депортации полузащитника "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу", - написал адвокат.

Дело в том, что португалец ответил неприличным жестом на выкрики болельщиков с трибун во время матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хилаля". Фанаты скандировали имя Лионеля Месси. Уходя в подтрибунное помещение, Роналду схватил себя за пах. Матч между командами завершился поражением "Аль-Насра" со счетом 0:2.