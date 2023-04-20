Тренер «Баварии» Тухель раскритиковал судейство в ответном матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Его слова передает Bayern & Germany в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня не на уровне были две вещи - поле и рефери. Я бы поставил ему худшую возможную оценку, от его первого до последнего решения. Я не видел фола в наказании, которое он дал нам", - сказал Тухель.

Игра, прошедшая 19 апреля в Мюнхене, завершилась со счетом 1:1.

Норвежский нападающий "горожан" Эрлинг Холанд отличился на 57-й минуте. На 38-й минуте он также не смог реализовать пенальти.

Баварцы отыгрались благодаря пенальти, реализованному Йозуа Киммихом на 83-й минуте.

В первом матче команд, прошедшем неделей ранее, "Манчестер Сити" разгромил мюнхенцев со счетом 3:0.

Соперником английского клуба по полуфиналу Лиги чемпионов станет мадридский "Реал", который в четвертьфинале дважды обыграл лондонский "Челси".