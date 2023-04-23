Макгрегор оскорбил Хабиба

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих соцсетях обсудил с фанатом набравшего вес российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ты все еще должен Хабибу свой кошелек после того избиения", - написал один фанат Макгрегору в соцсетях.

Макгрегор даже в этом случае не упустил возможности задеть россиянина и ответил фанату.

"Хабиб теперь жирная сучка с сиськами, парень", - написал Макгрегор.

Макгрегор единожды в своей карьере встречался с Хабибом Нурмагомедовым. На турнире UFC-229 россиянин победил ирландца, использовав болевой прием. Таким образом, Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.