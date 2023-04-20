Умер бывший капитан «Барселоны»

Легенда "Барселоны" Жозеп Мария Фусте скончался в возрасте 82 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Экс-капитан "Барселоны" Фусте выступал за каталонцев с 1958 по 1972 год. За этот период он провел 406 игр, в которых забил 117 мячей. За 12 лет в "Барселоне" он трижды выигрывал Кубок Испании и дважды становился обладателем Кубка ярмарок/Кубка УЕФА. В составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы - 1964.

В 1972 году Фусте покинул "Барселону". Он отыграл один сезон за "Геркулес", после чего завершил спортивную карьеру.