Неймар пообещал вернуться в «Сантос»

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар посетил матч "Сантоса" и пообещал однажды вернуться в родной бразильский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы и пришёл поддержать "Сантос". Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю", - приводит слова Неймара UOL.

"Сантос" - родной клуб Неймара, в нём он начинал свою профессиональную карьеру игрока.

Неймар восстанавливается после тяжёлой травмы связок коленного сустава. Сейчас футболист находится в родной Бразилии, однако, по сообщениям СМИ, должен вернуться в расположение "ПСЖ" к концу апреля.