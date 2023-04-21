Кубок мира в Баку: Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал программы с пятью обручами

Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в программе с пятью обручами, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, с результатом 33.500 балла заняла в квалификации третью позицию, что позволило ей выйти в финал.

В финал программы упражнений с пятью обручами также прошли команды, представляющие Китай (37.100 балла), Израиль (36.100 балла), Испанию (33.500 балла), Украину (33.150 балла), Францию (31.750 балла), Узбекистан (31.550 балла) и Болгарию (31.250 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.