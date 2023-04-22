Чемпионские итоги

Очередной чемпионат Азербайджана по волейболу среди мужских команд завершился победой "Мурова", отстоявшего прошлогодний титул. Первый сезон "Хары-бюльбюль" в элите ознаменовался завоеванием серебряных наград, а бронза досталась "Нефтчи". Azerisport.com подводит итоги сезона, передает Day.Az.

Дерзкий дебютант. Состав призеров мужского чемпионата сменился на 50 процентов. В прошлом году вслед за "Муровом" финишировал "Нефтчи", а бронзу завоевал МОИК. Но тогда турнир проводился по круговой системе с участием пяти команд, а теперь состав участников претерпел изменения, плюс добавилась стадия плей-офф. В этом смысле главным открытием сезона можно назвать "Хары-бюльбюль", который стал вторым по итогам "регулярки", а затем дошел до финала, выбил на полуфинальной стадии "Нефтчи". В решающих матчах команде не хватило опыта, но, как говорится, начало положено. И можно предположить, что "Хары-бюльбюль" в азербайджанском волейболе надолго и всерьез.

Новый чемпионский сезон. "Муров" ровно провел весь сезон, начало которому было положено в еврокубках. Команда в Кубке Челлендж прошла два этапа, уступив в 1/8 финала "Ориону" из Нидерландов. Именно тогда сформировался костяк, который задавал тон в чемпионате. Настоящим капитаном показал себя Вугар Байрамов, воодушевлявший товарищей по клубу, а главной ударной силой стал нападающий из Кыргызстана Онолбек Каныбек Уулу. В финальной серии подопечные Фарида Джалалова уступили "Хары-бюльбюль" в стартовой партии первого матча, но в дальнейшем сбоев не давали, уверенно завоевав титул. Впереди - очередная кампания в еврокубках.

На вторых ролях. "Нефтчи" и МОИК не смогли создать конкуренцию финалистам, переключившись на матчи за бронзу. В отдельных игровых эпизодах по ходу сезоне нефтяники были хороши, чего стоит ответный полуфинал против "Хары-бюльбюль", где все решилось на тай-бреке. Но на длинной дистанции команда смотрелась нестабильно, были заметны спады, даже несмотря на то, что в составе бронзовых призеров солировал капитан сборной - Турал Гасанли. Так что третье место стало "потолком" "Нефтчи".

Что касается МОИК, то коллектив, составленный из волейболистов молодежной сборной, действовал в свое удовольствие. И порой такая задорная игра ставила в тупик соперников, включая "Муров", у которого армейцы выиграли две партии в одной из встреч "регулярки". В этом смысле у МОИК есть перспективы роста и будет интересно следить за дальнейшим развитием команды.

Смена регламента. Чемпионат ознаменовался сменой регламента по ходу сезона. Изначально сезон должен был включать шесть кругов, но в дальнейшем федерация решила сократить их количество до четырех, дополнив его стадией плей-офф. Однако, матчи на выбывание, можно сказать, не внесли сколь-нибудь существенной дополнительной интриги в расклад сил в мужском чемпионате. Ведь победитель регулярного первенства встречался в полуфинале с четвертой командой и было очевидно, что в паре "Муров" - МОИК силы слишком неравны. Наверняка этот момент учтут на будущее, ведь в новом сезоне может выступить большее количество команд.

Символическая сборная. Лучшим игроком чемпионата признан связующий Турал Гасанлы. Он стал единственным волейболистом "Нефтчи", победившим в номинации. Лучший нападающим признан Владислав Кунченко, а лучшим либеро - его товарищ по "Мурову" Кянан Аллахвердиев. В свою очередь, звание лучшего связующего первенства получил Ильгар Имамгулиев из "Хары-бюльбюль".