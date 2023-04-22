Месси отдал 15 голевых передач за сезон в чемпионате Франции

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился результативной передачей в гостевом матче с "Анже" в 32-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась победой парижан со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь на счету Месси 15 ассистов к 32-му туру. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в Лиге 1 так быстро. При этом аргентинцу потребовалось для этого только 27 матчей.

Также Месси - третий футболист в истории чемпионата Франции с 15+ голами и 15+ передачами в одном сезоне.

Парижский клуб после 32-х матчей чемпионата Франции набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на втором месте "Марселя" 64 балла и на один сыгранный матч меньше.