Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился дублем в матче с "Анже" (2:1) в 32-м туре чемпионата Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, 24-летний нападающий установил личное достижение - в его активе 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 результативных передач). Как сообщает Opta, Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до этого момента единолично удерживал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет.

В текущем сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и сделал девять результативных передач.

Парижский клуб после 32-х матчей чемпионата Франции набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на втором месте "Марселя" 64 балла и на один сыгранный матч меньше.