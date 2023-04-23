Роберто Фирмино договорился о переходе в «Барселону»

Бразильский нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" договорился с "Барселоной" о переходе в команду в качестве свободного агента, пишет MailSport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фирмино перебрался в "Ливерпуль" в 2015 году. Всего он провел за мерсисайдцев 352 игры, забил 107 голов и отдал 78 результативных передач. В составе "Ливерпуля" он побеждал в АПЛ и Лиге чемпионов.

Контракт форварда истекает предстоящим летом.

СМИ ранее сообщали, что Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. По данным источника, бразильский форвард получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии. Отмечается, что в списке таких команд нет "Аль-Насра", в который перешел Криштиану Роналду.

По слухам, летом в "Барселону" должен вернуться Лионель Месси. По информации прессы, главный тренер каталонцев Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.