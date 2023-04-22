Майк Тайсон назвал имя лучшего боксера в мире

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал британца Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире на данный момент, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Боец номер один, лучший боксер в мире - Тайсон Фьюри. Он сейчас является главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта", - сказал Тайсон в интервью ESPN.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

22 марта стало известно о срыве боя между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы. Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.