https://news.day.az/sport/1557899.html Врач оценил сроки восстановления Костомарова
Врач оценил сроки восстановления Костомарова
Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах оценил сроки восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс", - заявил он. Врач предположил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет, при этом спортсмен будет оставаться под постоянным наблюдением медиков.
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