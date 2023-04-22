Счастлива выйти в финал Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем.

Об этом в субботу сказала Trend грация из Испании Полина Березина после квалификационных выступлений в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"В первый день соревнований выступила лучше - выполнила программы с обручем и мячом, попала в финал. Сегодня же с булавами допустила маленькую ошибку, которая сказалась на оценке. Рада выйти в финал упражнений с обручем, люблю эту программу. Еще немного поработаю над ее деталями, бросками. В финале высокая конкуренция, сильные гимнастки, но я довольна, что нахожусь в восьмерке лучших с обручем", - отметила Березина.

Грация из Испании добавила, что организация соревнований в Баку всегда безупречная.

"Рада вернуться в Баку. Мне нравятся зал, публика, которая поддерживает всех гимнасток. Поэтому рада, что и чемпионат Европы тоже пройдет в Баку. То, что мы смогли на Кубке мира опробовать программу, поможет нам приехать на чемпионат Европы более подготовленными", - сказала она.

Полина Березина выразила сожаление, что у нее не хватает времени совершить прогулку по городу и ознакомиться с достопримечательностями.

"Времени не бывает, полностью погружаюсь в соревнования, сейчас необходимо настроиться на выступление", - заключила грация.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.