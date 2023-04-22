https://news.day.az/sport/1557926.html Фейковое интервью немецкого журнала с Шумахером
Фейковое интервью немецкого журнала с Шумахером
Главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволили за публикацию фейкового интервью с семикратным чемпионом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте издательства Funke Mediengruppe.
"Funke приносит извинения семье Михаэля Шумахера. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", - говорится в заявлении.
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