Фейковое интервью немецкого журнала с Шумахером

Главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволили за публикацию фейкового интервью с семикратным чемпионом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте издательства Funke Mediengruppe.

"Funke приносит извинения семье Михаэля Шумахера. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", - говорится в заявлении.