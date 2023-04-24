Боец ММА применил удушающий прием во время массовой уличной драки

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стычка произошла во время турнира по боксу. Диаз провел противнику удушающий прием "гильотина".