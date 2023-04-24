https://news.day.az/sport/1557948.html Боец ММА применил удушающий прием во время массовой уличной драки - ВИДЕО
Боец ММА применил удушающий прием во время массовой уличной драки - ВИДЕО
Американский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стычка произошла во время турнира по боксу. Диаз провел противнику удушающий прием "гильотина".
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