В чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку примут участие спортсменки из 38 стран. В ходе чемпионата вместе с сеньорками в индивидуальной программе и групповых упражнениях также будут выступать юниорские команды в групповых упражнениях.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в субботу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, передает Day.Az.

Говоря о проходящем в столице Азербайджана Кубке мира по художественной гимнастике, Нурлана Мамедзаде отметила, что это третий Кубок по гимнастическим дисциплинам, который проведен в текущем году в нашей стране.

"Что касается художественной гимнастики - это 10-й Кубок мира, который проводится в Азербайджане по этому виду. В Кубке мира принимают участие 135 гимнасток из 40 стран мира", - добавила она.

Генеральный секретарь AGF подчеркнула, что подготовка к соревнованиям как в плане организации, так и самих спортсменов начинается задолго до их начала.

"Команда Азербайджана готовилась к Кубку мира в Национальной арене гимнастики. Также, как известно, к нам часто приезжают на сборы гимнасты из разных стран мира. До старта Кубка мира, наряду с нашей национальной командой, также проходили сборы и представительниц других стран. Напомню, что на прошлой неделе у нас состоялся Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy, и некоторые гимнастки, которые выступают сегодня на Кубке мира, также участвовали в прошедшем турнире", - заключила она.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.